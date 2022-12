Investigan muerte de bebé en hogar comunitario del sur de Bogotá

bebé de 6 meses que murió en un hogar comunitario en el barrio La Colmena al sur de Bogotá.

La mamá de Lorena González aseguró que cada dos o tres horas está yendo a la casa donde murió su hija para exigirle a la madre comunitaria que le explique qué fue lo que pasó.

“Ni siquiera me querían abrir la puerta. La que me abrió la puerta y me puso la cara fue la hija mayor de 11 años. Me dijo ‘mire, yo le di un tetero a las 11:30a.m. y a las 3p.m. la volvimos a mirar y estaba muerta’”, aseguró la madre de la menor.