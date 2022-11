Joven de 14 años atacó con cuchillo a vigilante por no prestarle parqueadero

En una unidad de cuidados intensivos permanece el vigilante de un conjunto residencial en la localidad de Suba, luego de que fuera atacado el 1 de mayo por un menor de 14 años.



El ataque se presentó luego de que el vigilante se negara a permitirle el ingreso a un vehículo en el conjunto residencial.



“El lunes en la madrugada llegaron unos residentes al conjunto a decirle a mi esposo que dejara ingresar un carro, mi esposo le dijo que no porque no tenía parqueadero, que esa no era la hora para dejar entrar el carro”, explicó la esposa del trabajador.



El hombre se encuentra recluido en la Clínica El Nogal, en el norte de Bogotá.



“El muchacho le lanzó una trompada, le partió el labio y mi esposo trató de defenderse pero entraron otros más. Entre ellos una mujer y empezaron a pegarle a mi esposo y él se estaba defendiendo de uno cuando otro le lanzó puñal y una de las heridas le afectó el pulmón”, añadió la mujer.



El menor fue aprehendido por las autoridades y se encuentra en un centro de reclusión de menores hasta que las autoridades investiguen el hecho.



Publicidad