Joven denuncia acoso e intimidación en redes sociales

ha dedicado a crear páginas, comentarios y fotografías en que se le acusa de haber hecho plagio en su tesis de grado para la Pontificia Universidad Javeriana.



Pese a que la universidad revisó el caso y no encontró plagios en su trabajo, el panorama laboral de María Salomé se ha visto afectado. (Vea aquí: ¿Qué hacer si es víctima de un delito en redes sociales? )



“Esto no solamente me ha afectado a mí sino a mi familia, desde que comenzaron los ataques han continuado. La última vez fue en junio, cuando subieron datos personales míos como firma y cédula”, indicó.



La afectada instauró una querella ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que decidieron proteger su derecho a la intimidad y el buen nombre, además de ordenar bloquear las páginas temporalmente.