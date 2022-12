Joven fue apuñalada por ladrones en estación de TransMilenio

Los hechos se presentaron el pasado sábado, hacía las 6:00 de la tarde, cuando cuatro hombres armados con cuchillos ingresaron a un bus articulado con el objeto de robar a los pasajeros.

Al ver que no pudieron llevar a cabo el robo amenazaron a los pasajeros e hirieron a la mujer en la espalda.

La joven tuvo que ser trasladada a un hospital, pero, en entrevista con BLU Radio, denunció que no había policía en el momento de los hechos.

“Los trataban de linchar, pero ellos tenían un puñal y no se dejaron. Su reacción fue salir por las puertas de la estación y salieron corriendo por la autopista. En ese momento no había policía, no había vigilante. Una de las personas que estaba ahí fue corriendo a llamar al vigilante, pero ya cuando el vigilante llegó yo ya estaba herida, ya los ladrones se habían ido. Cuando yo pedí que por favor me llevaran a la clínica, en ese momento hasta ahora estaba subiendo uno de los auxiliares de Policía”, aseguró.

La joven analiza la posibilidad de entablar una acción legal contra TransMilenio por la inseguridad en el sistema.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-Niños y adultos que participaban de una actividad lúdica en una institución educativa de Dagua, Valle, sufrieron vómito y diarrea repentina, al parecer, por consumir un alimentos contaminados.

-Un paciente que era transportado en una ambulancia en vías de Antioquia murió cuando el vehículo de emergencia se estrelló contra un muro.

-El Ministerio de Exteriores de Francia condenó la decisión de la Constituyente de Venezuela de asumir las facultades de Asamblea Nacional y consideró "urgente" retomar el diálogo para lograr salir de esta crisis.

-El delantero Carlos Bacca podría debutar este lunes con el Villarreal en la liga española.

