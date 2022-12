Joven fue asesinado por robarle la bicicleta en Bogotá

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la localidad de Kennedy cuando Jhon Andrés Ovalle de 30 años se encontraba con su esposa y fueron embestidos por delincuentes con arma blanca.



“2 tipos nos acorralaron, un tipo iba armado con un cuchillo, el otro me cogió a mí. Él se enfrentó por no dejar que nos robaran”, dijo la esposa de la víctima.



Jhon Andrés Ovalle recibió tres heridas de las cuales una fue en el pulmón, lo que finalmente le causó la muerte. La hermana del joven dijo que la ayuda por parte de la ambulancia no fue eficaz. (Vea además: ¡Tenga cuidado! Estas son las localidades donde más roban bicicletas en Bogotá )



“Era para que lo hubieran salvado, porque cuando yo llegué él tenía signos vitales y por más que lo trate de reanimar no pude, no pude, se despidió de mí", agregó.



De acuerdo a cifras ofrecidas por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, de enero a agosto se han registrado 400 hurtos de bicicleta en la capital, mientras que la Policía Nacional afirmó que lo corrido del 2015 sólo se ha registrado 4 robos de bicicleta.



Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos frente a dichos casos.