Ladrones llevaron a mujeres a cueva y las hicieron desnudar mientras las robaban

Un grupo de 23 personas, entre ellos 9 niños, fueron robadas cuando se encontraban escalando

y montando bicicleta, en el sector de Sanbrinsky, desierto de Mondoñedo, en la vía que de Bogotá conduce a Mosquera.

Mientras realizaban sus actividades, seis criminales armados con pistolas, cuatro hombres y dos mujeres, los abordaron y llevaron hasta una cueva. En ese lugar hicieron que las mujeres se desnudaran para luego agredirlas con palos y correas.

“Nos encierran en la cueva, nos empiezan amarrar, me decían que si me llegaba a mover me hacían más daño, éramos más o menos 23 personas, entre ellos menores de edad”, contó una de las víctimas.

Finalmente, procedieron a robarse bicicletas, celulares, dinero en efectivo, entre otras cosas.

Las victimas del hecho aseguran que el robo duró cerca de hora y media sin que llegaran las autoridades al lugar.

“Vamos a adelantar una investigación interna para establecer si hubo una posible omisión del servicio, sin embargo desde que el comando de la Policía de Cundinamarca conoció del hecho ha puesto todos sus esfuerzos para adelantar las investigaciones”, indicó el coronel Néstor Borja, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Recompensa

Tras conocerse los hechos, la Policía ofreció $ 10 millones de recompensa por los asaltantes.

“Este es un hecho que lamenta la Policía, ya nos encontramos analizando las imágenes y realizando las investigaciones para capturar a estos delincuentes quienes actuaron son sevicia al golpear a sus víctimas e intentar acceder a una de ellas”, declaró el coronel Borja.

Las autoridades anunciaron, además, que se reforzará la seguridad en el lugar por medio de la Policía de Carabineros, principalmente los fines de semana cuando llegan al desierto deportistas y familias.

