Lo que era un domicilio terminó siendo un caso de sicariato en el norte de Bogotá

En las últimas horas ocurrió un nuevo caso de sicariato en el norte de Bogotá, más exactamente en el barrio Toberín; un delincuente que se hizo pasar como domiciliario, entró a un edificio con unas flores, el hombre al que dejaron entrar sin ningún problema subió a un apartamento de un piso 10, la mujer que se encontraba en el inmueble abrió la puerta y recibió un disparo causándole la muerte.



"Se encuentra una señora que fue ultimada, pero se desconoce los móviles, porque no se sabe si es cierto o no porque ahí en la portería no se tiene claridad, no se tiene cómo fueron los hechos, se preguntan datos, se preguntan videos, se pregunta información del posible agresor y no se tiene absolutamente nada, es una información supremamente confusa y la empresa de seguridad no ha querido ayudarnos al respecto”, dijo el coronel Óscar Velasco, comandante de la zona norte de Bogotá.



El CTI de la Fiscalía está investigando el caso mediante cámaras de seguridad y testimonios de los vecinos del sector.