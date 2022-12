Malas ventas y restaurantes vacíos: el impacto económico del paro en Bogotá

Una protesta, incluso pacífica, tiene un efecto en cadena sobre la economía de Bogotá, que va desde los establecimientos abiertos al público, hasta la menor demanda de productos fabricados por las pymes.

"Es fatal para el comercio porque se caen las ventas en más de un 50 %", explicó el presidente de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego.

Orrego aseguró que las pérdidas se amplían cuando hay hechos de violencia, ya que los comerciantes deben pagar los arreglos de su bolsillo la mayor parte del tiempo.

Según el presidente de Asobares, Camilo Ospina, una sola jornada de paro deja pérdidas por 34.000 millones de pesos a restaurantes y bares de la ciudad.

“Los hechos de vandalismo generan miedo y este miedo se traduce en pérdidas para todos los comerciantes de la ciudad, no solamente por el no acceso a sus establecimientos, sino porque aquella gente que quisiera salir a disfrutar una cena o un coctel no lo hace”, señaló.

Las pymes, que fabrican mucho de lo que se consume en los establecimientos, también se ven a afectadas por esta dinámica.

"Hay un gran impacto en cuanto a consumo porque por seguridad las personas que normalmente consumen en restaurantes o salen a centros comerciales lo que hacen es postergar su consumo", agregó Rosmery Quintero, presidente de Acopi.

Por seguridad, algunas empresas podrían limitar sus actividades de logística y el despliegue de personal de ventas lo que, al final del día, también impacta a los negocios.

