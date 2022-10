Más de 10 familias afectadas en Moravia por daño en acueducto

Más de 12 viviendas afectadas y dos con orden de evacuación deja hasta ahora un daño en el acueducto del sector El Oasis de Moravia, donde desde el pasado 11 de abril se registra inundación de varias viviendas y el hundimiento de una de ellas, al parecer, por taponamiento de algunas tuberías.



La lideresa Adriana Gaviria señaló que esas aguas están generando problemas de salud, como fuertes dolores de cabeza, y que la única respuesta que han obtenido es por parte del Dagrd, que sugirió la evacuación de dos casas donde habitan 12 personas para evitar alguna emergencia.



“Hubo un hundimiento en la salida de una casa, donde encontramos el charco de agua y nosotros mismos excavamos y profundizamos, encontramos un tubo taponado y no hemos sido capaces de destaquear”, aseguró Gaviria.



Finalmente, señala que EPM dice no tener responsabilidad sobre este daño.