Más de 170 clínicas de garaje han sido cerradas en Bogotá en lo corrido de 2017

Rosmira Mosquera, directora de Calidad de la Secretaría de Salud, habló en Vive Bogotá sobre el cierre de 170 clínica de garaje en lo corrido de 2017.



La funcionaria aseguró que en el año se han recibido más de 146 quejas por procedimientos mal practicados, algunos de ellos incluso en casas, y otros “en clínicas de garaje que no tienen las medidas correspondientes”.



Dijo que la mayor causa de afectaciones y quejas tienen que ver directamente con las infecciones “que son generadas porque no se tienen los elementos o lugares necesarios para realizar los procedimientos”.



Vea acá: Siguen las víctimas por las ‘clínicas de garaje’, un mal que parece incurable



Pidió a la ciudadanía mayor control en el tema para “que consulten a médicos expertos en el tema y no por ahorrar dinero, terminen arriesgando la vida”.