Medicina Legal se sostiene en que niños de Ciudad Bolívar sí fueron abusados

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, quien en el momento en que se conoció la denuncia de la supuesta violación y tortura a cuatro niños en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, calificó el hecho como uno de los más escabrosos que había escuchado, pidió a la Fiscalía General de la Nación que explique por qué dice que los menores no fueron abusados.



“Que la Fiscalía explique por qué es falso, el instituto de Medicina Legal es serio y riguroso, yo no voy a entrar en discusiones y menos en un caso de los más graves y duros que ha recibido Medicina Legal”, enfatizó Valdés a Blu Radio.



El director del instituto le exigió a la Fiscalía General que le explique “la falsedad de la información”, por lo que anunció que hasta entonces “el debate lo hare a juicio público y oral”. Cabe recordar que en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación aseguraron que fue una falsa acusación el caso del supuesto abuso sexual y tortura a los cuatro niños.



Según la investigación de la Fiscalía, no se presentó un acceso carnal violento ni participación en ritos satánicos de los padres de la bebé de 17 meses y sus 3 hermanos, pese a que Medicina Legal dictaminó que sí fueron abusados.