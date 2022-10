Metroagua reclama a Santa Marta 70 mil millones por mejoras al acueducto: Alcalde

El alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, se refirió a la liquidación del contrato con Metroagua, operador del servicio de acueducto y alcantarillado en la capital del Magdalena y que ha presentado repetidas fallas en los últimos años.



“Estamos ante la terminación del contrato, la empresa fue reacia en entregar las redes de manera tranquila en un plan de empalme que le entregamos so pretexto que el distrito debía pagarle por unas mejoras”, señal



Según el alcalde, “el contrato lo modificaron durante 5 veces para beneficiar a este operador” y fue adjudicado a través de la modalidad de arriendo con unas cláusulas que comprometían a Metroagua a entregar dividendos al Distrito. Sin embargo, con el paso de los años las condiciones fueron cambiadas y ahora es Santa Marta la que debe pagar por las mejoras hechas.



“Es un contrato leonino para los intereses de los samarios, se entregó bajo modalidad de arriendo y esa es la excusa de la empresa para no hacer inversiones, por eso no hay redes de servicio para el acueducto de la ciudad y el sistema de alcantarillado de la ciudad colapsa”, señaló Martínez.



El contrato contemplaba un pago mensual de 180 millones de pesos al Distrito, medida que fue modificada y para que Metroagua pagara el 33 por cietno correspondiente a la facturación, algo, que según el propio alcalde fue modificado y terminó por perjudicar los intereses de la ciudad.



“Hemos dicho que pagaremos las mejoras que se puedan demostrar en el proceso de liquidación del contrato”, señaló Martínez, quien agregó que Metroagua reclama una cifra que oscila entre los 70 y 90 mil millones de pesos.



Por último, señaló que este martes vence el plazo para que se presenten las empresas que pretendan operar el servicio durante un año, tiempo en el que se definirá un contrato definitivo para mejorar el acueducto de la capital de Magdalena.