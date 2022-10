Muere menor de 15 años en medio de un procedimiento policial en Barranquilla

En la madrugada de este sábado un joven de 15 años falleció en el Hospital General de Barranquilla luego de recibir un impacto de bala en su espalda.

Publicidad

El disparo habría sido propinado por un patrullero de la Policía en medio de una persecución luego de que, el hoy occiso, hubiese cometido un presunto asalto en el barrio San Luis, en el sur de Barranquilla.

Según las autoridades, el menor se encontraba en compañía de un sujeto conocido con el alias de 'El Botella', quien se encuentra capturado en la Uri de Barranquilla.

Publicidad

Vea también: Niña de 3 años, presuntamente agredida y abusada, murió en Bogotá

Publicidad

El comandante de la Policía Metropolitana, general Mariano Botero, sostuvo que los patrulleros reaccionaron luego de que el menor, presuntamente, les mostrara un arma para intimidarlos.

"El menor expone un arma. El policía reacciona y directamente lo impacta. Lo auxilia y es llevado al centro médico. Lamentablemente es un menor de edad que pierde la vida por descuido de sus padres", aseguró el alto oficial.

Publicidad

Por otra parte, familiares del joven aseguran que el menor no fue auxiliado por los uniformados y que la captura del otro sujeto se trataría de un falso positivo, al parecer, para intentar ocultar la culpabilidad de los uniformados.

Publicidad

"Mi hermano me decía: ‘Manita me pegaron un tiro. Por favor, ayúdenme, ayúdenme’. Nadie me quería ayudar", narró entre lágrimas la hermana del menor.

Los familiares del joven se reunieron a las afueras de la Uri de Barranquilla para exigir justicia a los patrulleros.