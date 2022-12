Mujer denuncia que su bebé murió por malos manejos en hospital de Bogotá

“El 9 de marzo trasladaron a mi chiquito a la clínica La Misericordia (…). Le ponían medicamentos sin saber realmente lo que era, me dijeron que tenía un síndrome de Clonus y que eso lo hacía temblar”, afirmó la mujer.



Campos dijo que le explicaron que su bebé tenía una enfermedad rara que de 100 niños le daba a uno. Además, que faltaba encontrarle un tumor.



“Como al mes y medio que él estuvo allá se lo encontraron, eran muy demorados, no eran aseados se tomaban su tiempo, lo dejaban aguantando hambre cada nada”, sostuvo.



Contó que un catéter se le infectó: “por culpa de ellos, ahí le entró una bacteria, le dio trombo, me lo descanalizaron”.



“(…) A mi esposo le dijeron que había un 99 por ciento de posibilidades de que mi hijo muriera, que era por una bacteria que le había carcomido muchos órganos”, aseguró Campos, luego de escuchar a otro un pediatra del hospital que no habían visto antes”.



Escuche la denuncia completa aquí.



Publicidad