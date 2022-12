Mujer fue víctima de golpiza por parte de cobradiario

Por una deuda de su hija, Darlys Solano perdió varios de sus dientes tras ser golpeada por un cobradiario que llegó hasta su casa a reclamarle por el cobro de $210 mil pesos que le debían.

De acuerdo con la mujer, el hombre le dio golpes con el casco de su moto, luego de que ella se opuso a que se llevara el televisor de la vivienda como parte del pago.

"Y me da un empujón ycuando me da el empujón le pego una trompada. Él viene y se quita el casco y me parte toda la cara. Entonces cogió y por aquí no me dio más porque por aquí todo el mundo me conoce", señaló la víctima.

La mujer aseguró que ella hizo el respectivo denuncio ante la Fiscalía y manifiesta su temor de que regresen nuevamente a agredirla.