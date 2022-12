Murió ‘Comando’, el amigo de los taxistas en Parkway y quien limpiaba sus carros

El fallecimiento de un conocido lavador de carros conocido como ‘Comando’ causó pesar entre vecinos del sector de Teusaquillo y transportadores.

Según versiones, faltando una hora para que Jhon Jairo -más conocido como ‘Comando’- saliera para su casa de la zona del Parkway en Bogotá, uno de los cientos de taxistas que lo conocían hace más de 5 años llegó para que lavara y limpiara su carro.

‘Comando’ de 39 años de edad lo saludó y lo atendió como siempre, con una sonrisa y un "Dios lo bendiga", cogió su balde y fue hasta el caño de este sector donde recogía agua para lavar los carros. Pero allí, al borde del caño, al parecer sufrió un ataque epiléptico de los que padecía hacía 7 años. El recipiente cayó y él se fue de frente al caño.

Varios vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el cuerpo. Leonardo Zamudio, uno de sus compañeros de trabajo lo reconoció por el overol "yo estaba lavando unos carros y vino un cliente a preguntarme que si había visto al Comando. Me dijo que llevaba más de dos horas parqueado el carro y no lo veía y en esas, llegó un compañero desesperado que habían encontrado un cuerpo en el caño. Yo me fui hasta allá y apenas le vi el overol supe que era mi Comando.

Luego, así como el agua corría por el caño se supo de su muerte, silenciosa pero dolorosa para quienes estaban acostumbrados a él y a sus mensajes. Uno de los vecinos decía mientras impactado miraba su cuerpo que "lo más bonito de ese muchacho era cuando le daba mensajes a uno, él era muy creyente y cuando uno tenía un problema él daba algún consejo.

Sus amigos, los taxistas empezaron a llegar sobre la 1 de la tarde, pues esperaban que él los atendiera y lavara sus vehículos, pero al no encontrarlo se sorprendieron al ver a la Policía y Bomberos por el sector. Se acercaron a la Diagonal 40a bis con 17 y al ver al caño reconocieron a "Comando".

Casi todos bajaban de sus vehículos y uno de ellos dijo "él vivía en el Olaya, venía a este sector donde nosotros almorzamos y nos lavaba los carros. Varias veces sufrió de ataque epilépticos y eso todos lo sabíamos, pero siempre estaba aquí, con su balde”.

Sobre las 2 de la tarde, el CTI de la Fiscalía hizo el levantamiento del cuerpo e investiga si efectivamente su muerte fue natural o resultado de un acto violento.