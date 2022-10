“No hay lugar vedado para la fuerza pública”: comandante de Policía de Bogotá

El comandante de Policía de Bogotá aseguró que en caso de que se tenga conocimiento de situaciones delictivas, las autoridades podrían ingresar a espacios académicos.



“Sobre esto ya el señor ministro [de Defensa] ha sido muy claro también. No hay lugar vedado para la fuerza pública y más cuando se tiene conocimiento de que se están, al interior de estos sitios o lugares, cometiendo hechos delictivos”, indicó



“Mientras que sean espacios académicos estamos totalmente de acuerdo. Si son espacios que están siendo utilizados para, desde allí, cometer hechos delictivos, esto ya cambia totalmente el panorama”, agregó.



Según el general Penilla, esto aplica no solo para espacios académicos.



“No solamente los espacios académicos, cualquier sitio o lugar en el país, donde se originen hechos violentos o delictivos, necesariamente tienen que ser abordados por las autoridades competentes. Hay muchos lugares, no solamente académicos, dentro del territorio colombiano, que por tener un tratamiento especial se piensa que son inmunes ante situaciones que están ocurriendo al interior de los mismos“, declaró el oficial.



