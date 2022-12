No hay una estrategia clara para prevenir estos ataques: experto en seguridad

Fernando Rojas, experto en seguridad ciudadana, se refirió en Vive Bogotá a los recientes atentados terroristas que se registraron en Bogotá y que apuntan al ELN como el responsable del hecho.



“Por qué se concentra en una sola entidad, eso no lo explicaron, tampoco si había algún tipo de amenaza o extorsión”, se cuestionó Rojas (Lea también: Evidente aumento en número de llamadas a la Línea 123 tras atentados en Bogotá ).



Asimismo afirmó que las explicaciones de las autoridades y los medios de comunicación no dan claridad realmente de lo que sucedió en la capital del país.



“Nos dejan muchas dudas, a lo largo de los últimos seis meses hemos tenido alrededor de 7 hechos con explosivos en Bogotá y no hay claridad de quién y por qué lo está haciendo”, puntualizó (Lea también: Evidencias apuntan a que ELN es responsable de atentados en Bogotá: Santos ).



Finalmente, Rojas manifestó que cree que el “Gobierno Nacional no nos ha dicho toda la verdad y eso nos genera una zozobra mayor”.