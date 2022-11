me manden una dama que le gusten los hombres, no mujerzuelas que les gustan las mujeres". ( Escuche: C oncejal Angélica Lozano denunciará a Jorge Durán por declaración contra lesbianas ).

Publicidad

Silva es polémico por sus declaraciones, en meses pasados dijo mientras presidía una de las sesiones del cabildo: “no ingresa nadie si no es funcionario o asesor de los concejales, no más, porque esto se nos está volviendo una merienda de negros”.