No participaré en alianzas en contra de la izquierda: Rafael Pardo

Pardo, manifestó que “no es una noticia sorpresa, él venía diciendo desde hace varias semanas que estaba en ese proceso y hoy se oficializa”.

Frente a la propuesta que ha hecho Peñalosa de realizar una encuesta para elegir un candidato, Pardo aseguró que “un proceso político serio no puede depender de una encuesta hecha el domingo. Un proceso político serio es el que yo he adelantado, recorriendo la ciudad, oyendo a la gente, estableciendo propuestas y alternativas y convocando a muchos sectores a unir a Bogotá”. ( Lea también: Peñalosa propone comisión para elegir candidato a la Alcaldía entre Pardo y él ).

Precisó que no participará en ninguna alianza o sindicato en contra de la izquierda para salir victorioso. “Contra la izquierda yo no acepto ninguna convocatoria, ni es el propósito (…) Queremos es unir a Bogotá, aquí hay ciudadanos de izquierda, derecha, centro y sin partido que quieren una Bogotá mejor, pero no parecer un sindicato de tres personas para tranca a la izquierda", indicó.