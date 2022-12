No podemos seguir permitiendo abusos contra las mujeres: María Clara Name

parte de un vigilante de la compañía Atlas durante el trayecto de un articulado de TransMilenio por la troncal de Las Américas.

Name reveló que se citó a un debate de control político en el cabildo distrital del que harán parte, entre otros, directivas de TransMilenio para que se hablen de las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema de transporte.

La concejal fue tajante al aseverar que “no podemos seguir siendo indiferentes ante este tipo de situaciones, no puede ser que una mujer no se sienta tranquila usando el transporte público de la ciudad”.

Agregó que es hora de “tomar decisiones y medidas” para evitar que situaciones como la que vivió Diana Gamboa sigan sucediendo.

Sobre la posibilidad de instaurar un servicio exclusivo para mujeres, Name se declaró en desacuerdo pues aseguró que la idea “tampoco es incentivar la segregación”.

La denuncia de Diana Gamboa

De acuerdo a lo narrado por Diana Gamboa, de 31 años, llegó a la estación de Banderas y tomó la ruta C29, “cuando ingresé quedé contra la puerta porque no había más espacio. A mi costado izquierdo estaba el tipo, luego sentí que me estaban tocando en mis partes íntimas, pero pensé que me quería quitar el bolso”.

Al retirar su bolso para evitar el supuesto robo, Diana se dio cuenta que “el tipo tenía su miembro en las manos, me dio indignación, me llene de valentía, lo golpeé y le dije al conductor que parara en una estación para llamar a la Policía, pero nadie llamó, nadie golpeó, nadie ayudó. Pedí ayuda y nadie me auxilió, todos fueron indiferentes, él tenía su mano en mis genitales y con la otra se estaba masturbando”.

La mujer tuvo que esperar a que el bus llegara a la estación de la calle 26 con Caracas para bajar con el delincuente halado de la ropa, solo un auxiliar reaccionó a atender sus reclamos.