No pudo consignar por usar turbante: mujer denuncia discriminación en corresponsal bancario

Por llevar un turbante puesto en la cabeza, una cajera de una entidad bancaria, ubicada en el Centro Comercial Sabana Norte, en Chía, se rehusó a atender a Betsy Mena Marmolejo.

Así lo relató la propia mujer en entrevista con BLU Radio, quien contó qué fue lo que ocurrió en el momento en que pretendía hacer una consignación:

"Vengo a hacer esta consignación, pero esta señora no me quiere recibir el pago porque tengo una gorra, pero yo le expliqué que era un turbante y no me quiere recibir. Sale otra compañera de la cajera y empezaron a cerrar las ventanas, cuando volvieron a abrir me cogieron la plata en primera instancia, pero estaban hablando con una jefa, hasta que la jefa le dijo que no me recibieran el pago".

Ante esta situación, la seguridad privada del establecimiento y la Policía tuvieron que atender el caso, pero finalmente la mujer afro tuvo que ir a otra sede de la entidad bancaria para hacer la consignación que tenía pendiente.

Por su parte, el banco respondió a través de Twitter que rechazan de manera contundente y directa este tipo de casos de discriminación.

Asimismo, la entidad confirmó que desde ya se inició una investigación profunda para esclarecer la actuación de las empleadas señaladas en este caso.

Mientras tanto, Betsy Mena Marmolejo, liderará en las próximas un plantón en el centro comercial Sabana Norte, en Chía, para denunciar y rechazar este caso.