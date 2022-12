No todos los que están bajo el puente de la 116 son desplazados: Paula Gaviria

parte de los registros, de los cuales 29 tienen una prioridad en sus necesidades y por ello se les brindó una ayuda económica.

Según la funcionaria, “desde el 7 de noviembre se inició una serie de reuniones para hablar con los líderes de la protesta”, aunque recalcó que los “40 que no son víctimas” no pueden ser atendidos porque la Unidad no tiene la competencia para hacerlo.

Gaviria hizo un llamado a la comprensión ya que “atendemos cerca de mil personas en la capital, una de las ciudades con más víctimas”, por ello hay que tener en cuenta que no solamente ellos tienen dificultades, sino que hay mucha gente afectada.