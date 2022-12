Nuevo cobro de plusvalía en Bogotá es totalmente errado e ilegal: MinVivienda

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, habló en entrevista con Vive Bogotá de BLU Radio sobre la resolución que cambia las reglas en el tema de plusvalía en la capital del país, la cual consideró equivocada.



“Eso es totalmente errado, le está cambiando las reglas de juego no solamente a los constructores sino a los propietarios, esta plusvalía es ilegal porque no le puede cobrar sobre la expectativa de lo que puede llegar a ser, a usted le tienen que cobrar sobre lo que usted efectivamente va a hacer” enfatizó el ministro.



Henao explicó que, por ejemplo, si va a hacer un edificio de 3 o 4 pisos, no le pueden cobrar 20 pisos de plusvalía.



Incluso, añadió que la decisión de la Administración de Gustavo Petro va a desmotivar la construcción en Bogotá y muchos constructores se irán de la capital del país, aumentando el déficit de vivienda en Bogotá y encareciendo el precio del suelo.



Cabe recordar que plusvalía es lo que se le cobra a un propietario por tener derechos para la construcción, es decir, lo que deberá pagar por tener derechos para la construcción.



De acuerdo a una reciente resolución de la Alcaldía de Bogotá, algunos capitalinos tendrían que comenzar a pagar un valor exponencialmente mayor al que se venía pagando por concepto de plusvalía.