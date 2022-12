Opaín asegura que no volverán a ocurrir inundaciones en El Dorado: Aerocivil

Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, dijo en Mañanas BLU que el Opaín aseguró que inundaciones como la ocurrida en el aeropuerto El Dorado este jueves no volverán a presentarse. Aseguró que el problema fue por problemas con un tubo de aguas lluvias.



“Tuve la oportunidad de reunirme con el señor gerente de Opaín, con el doctor Álvaro González. Con él estuvimos viendo las medidas, el plan de contingencia para mitigar esta situación que se activó”, indicó Salazar.



De acuerdo con el director de la Aerocivil, los resultados del análisis de Opaín y las fotografías muestran que el techo del Aeropuerto no tiene problemas estructurales. Así mismo, la instalación de paneles solares no se vio afectada.



“La situación fue que un tubo que recolecta las aguas lluvias se desempató y eso generó las inundaciones”, declaró.



“Solicitamos que adelantaran todas las acciones preventivas para que revisaban el estado de todas las tuberías y que estas situaciones tan penosas no vuelvan a ocurrir”, agregó.



Escuche esta entrevista:









Publicidad