Pardo aún no se ha comunicado con el gabinete, dice secretario de Planeación

con los integrantes del gabinete de Gustavo Petro, quienes decidieron renunciar en solidaridad con el destituido alcalde.

Publicidad

“Han pasado dos días y este es el momento en que no hemos podido hablar con el ministro, alcalde encargado, por lo que no sabemos cuál es su posición. Me parece que solamente la sabremos cuando él nos lo diga y no a través de los medios de comunicación”, aclaró el funcionario.

Sin embargo, dijo que este viernes a las 2:00 p.m. sostendrán una reunión con Pardo, pero lamentó que esta solo se vaya a desarrollar en media hora.

Publicidad

“Hacer una reunión de media hora sobre una ciudad con la complejidad de Bogotá, realmente no me parece claro”, dijo al agregar que le molestó que, a sus espaldas, se hayan citado a funcionarios de la Secretaría de Planeación a reunirse con el alcalde encargado.