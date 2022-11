Payasos colombianos reclaman al Gobierno garantías laborales

El gremio de payasos de Colombia se manifestó hoy en Bogotá, para reclamar al Gobierno por las pocas ayudas que reciben.

Uno de los puntos que reclama este grupo de profesionales del entretenimiento, es la alta carga de impuestos que tienen para ejercer su labor, lo cual pone en riesgo la subsistencia de la actividad circense.

"Estamos peleando por el derecho al trabajo. Hay muchos impuestos, muchas trabas, no tenemos lotes donde poner un circo y si abandonamos esto no tenemos forma de sostener nuestra familia. No estamos pidiendo limosna, solo que nos dejen trabajar", dijo "Condorito", uno de los payasos asistentes a la marcha.

Cientos de payasos manifestaron su preocupación por la desaparición progresiva de los "casi 400 circos de familia que tiene Colombia", problema que, según ellos, se debe a la falta de apoyo de las alcaldías y gobernaciones, ya que no autorizan el préstamo de terrenos para instalar sus carpas.

El montaje de cada carpa de circo exige contratar servicios de ambulancias y bomberos para cada uno de sus espectáculos, lo cual incrementa la inversión; sumando a esto, los impuestos de mantenimiento se han incrementado, lo que hace que la mayoría de los circos del país se encuentre al borde de la desaparición.