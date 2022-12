Peñalosa pide condenas efectivas para que delincuentes no vuelvan a delinquir

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que la administración distrital ha hecho importantes esfuerzos por mejorar la seguridad, pero es importante que se judicialicen a los delincuentes que se capturan, gracias al trabajo articulado con la Policía.



“Tenemos el problema de que capturamos a los delincuentes y los jueces los dejan ir, entonces hacemos un esfuerzo grande para capturarlos y no solo los delincuentes, sino los cabecillas de organizaciones delincuenciales, y estos salen libres casi de inmediato”, señaló el alcalde.



El alcalde indicó que más de la mitad de los delincuentes capturados en el último año ya eran reincidentes, como el caso de una persona que había sido capturada en más de 50 ocasiones.



“Nuestros esfuerzos han sido muy grandes, pero hay un problema de reincidencia enormes”, dijo.



Peñalosa destacó que este trabajo articulado con la Policía viene acompañado de un fuerte componente de prevención, para que los jóvenes no caigan en la delincuencia.



“Estamos trabajando en una infinidad de actividades deportivas, culturales, canchas de fútbol sintéticas iluminadas… La Secretaría de Educación está haciendo algo muy importante para evitar la delincuencia, es que hemos ido a buscar a los niños que han desertado de la educación, porque los estudios muestran que tienen las mayores posibilidades de caer en la delincuencia las personas que abandonan sus estudios”, dijo el mandatario de la ciudad.



Esta estrategia de la Secretaría de Educación de buscar a los niños puerta a puerta ha permitido que más de 3.000 estudiantes vuelvan a las aulas de clase.



Se necesitan más cárceles y mayor pie de fuerza



El alcalde enfatizó que a pesar de estos esfuerzos hay temas que no dependen únicamente de la Administración Distrital como el aumento en el número de policías o en cupo en las cárceles del país.



“Por ejemplo Bucaramanga tiene tres veces más policías por 100 mil habitantes que Bogotá y sin embargo así tenemos mejores cifras que muchas otras ciudades”, informó.



Por último, señaló: “Nosotros hacemos muchos esfuerzos en temas de seguridad, pero se necesitan más cárceles y condenas por parte de los jueces. Hacemos un esfuerzo enorme: hemos duplicado los recursos para la Policía, creamos la Secretaría de seguridad, estamos haciendo el trabajo más técnico de la historia en este tema, pero todo eso de nada sirve si cuando capturamos a los delincuentes nuestra justicia los deja libres”.



