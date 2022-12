Peñalosa visitó TransMilenio y anunció cruzada contra la falta de autoridad

A empujones, como un ciudadano común y corriente, el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, se metió al caos de TransMilenio, ingresó a la fuerza a un articulado, en la calle 85, para llegar a su destino final la estación Tercer Milenio.



El alcalde manifestó cuáles serán las primeras medidas que tomará una vez llegue al Palacio Liévano. (Vea además: Peñalosa dice que en su administración no volverán los toros )



“Hay que mejorar la comodidad. Eso se puede lograr aumentando la velocidad, con menos rutas en cada puerta, con pasos subterráneos en los semáforos. También está el tema de la seguridad: tenemos que tener muchos más policías y orden. El hecho de tener 300 mil colados al día es una señal que no hay autoridad, todo el mundo hace lo que quiera”, dijo.



Peñalosa llegó al comando de la Policía de Bogotá, para iniciar la ofensiva contra el hampa en la capital, el general Humberto Guatibonza, lo recibió y en reunión privada empezó el trabajo con el Distrito.



Entre tanto, la declaración Peñalosa de tumbar el decreto 562 que reglamenta la construcción de edificios con más de 20 pisos en zonas de renovación urbana, decretado por la administración Petro no cayó muy bien.



"Que el doctor Peñalosa ojalá en el proceso de empalme nos permita explicarle las ventajas que tiene el 562 porque estoy completamente seguro que no las conoce a fondo, no ha estudiado con cuidado el decreto", dijo Gerardo Ardila, secretario de Planeación Bogotá. (Lea también: Enrique Peñalosa: El hombre que le quitó a la izquierda su reinado en Bogotá )



Ardila señaló que los constructores han acogido favorablemente la norma y hay en proceso 700 licencia de construcción.