Pensé que iba a morir; yo hubiese hecho lo mismo: testigo de caso carro rojo

Una noche de verdadero caos vivió Bogotá por cuenta de las marchas y manifestaciones de los estudiantes en varios puntos de la ciudad.

Policías y manifestantes heridos, así como una movilidad interrumpida en su totalidad en algunos puntos importantes Bogotá, fue el resultado de la jornada de protestas en la capital del país.

En medio del bloqueo de vías y la intensa congestión vehicular, se registró un incidente grave en la calle 97 con carrera 19, en el norte de Bogotá. Allí un vehículo de color rojo embistió a un grupo de jóvenes que participaba en la marchas y protestas.

En el video, difundido por redes sociales, se observa cómo un grupo de manifestantes rodea y golpea el carro en repetidas ocasiones. De un momento a otro y sin que nadie lo esperara el vehículo arranca, acelera y atropella a varios de los jóvenes allí presentes.

Diana Romero, testigo del hecho, en diálogo con Mañanas BLU, explicó que fueron los manifestantes quienes comenzaron a golpear el carro rojo e intentar agredir a quienes se encontraban dentro de él.



“Yo iba para una cita de trabajo. Estaba precisamente sobre la calle 100 con Autopista Norte y de repente comenzaron a bajarse las personas de TransMilenio y de los buses. Se escuchaban explosiones y se veía gente corriendo por entre los carros”, dijo.

Relató, además, que al carro de ella le rompieron el vidrio panorámico y varios de los manifestantes intentaban mover el vehículo.



Defendió el proceder de la mujer que aceleró cuando vio la oportunidad para alejarse de la multitud que pretendía, según explicó, destrozar el vehículo y agredir a sus ocupantes.



“Es muy fácil juzgar a una persona diciendo que no debió acelerar y que por qué embistió en el carro, sin importante las demás vidas, pero es una reacción que, finalmente, es de defensa cuando a uno lo agreden”, precisó.



La mujer dijo sentirse afortunada porque un miembro del Esmad la ayudó en el momento en que varios manifestantes se acercaban a su carro.



“Nos atacaron los carros. Empezaron a atacar a las personas que estaban en ellos. Me parece injusto porque uno es ajeno a esas protestas y eso es vandalismo. Si son protestas pacíficas no tenían por qué romper los vidrios”, apuntó.



Diana dijo que “con sinceridad” hubiese hecho lo mismo que la persona que conducía el carro rojo.



“Si soy completamente sincera, yo hubiera acelerado y hubiera huido del sitio porque estamos hablando de 10 o 15 personas que tienes encima de ti tratando de herirte a razón de nada. Está en juicio la vida de uno. Yo anoche pensé que iba a morir”, manifestó.



En ese sentido, aseguró que sin la presencia de la Policía y del Esmad, las consecuencias hubiesen sido fatales, pues, según apuntó, fueron las autoridades quienes protegieron a los conductores atascados en el inmenso trancón producto del bloqueo de la vía en el norte de la ciudad.



“Fue la Policía la que me quitó de encima del carro a los manifestantes. No vi encapuchados. De hecho, me sorprendió ver a bastantes mujeres”, concluyó la mujer.



Escuche en el audio completo el dramático testimonio.

