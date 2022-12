Personería tumbó licencia para construir lujosos apartamentos en Los Rosales

La licencia expedida era para construir en Los Rosales, específicamente el sector El Bagazal, una torre de seis pisos de lujoso apartamento. Esta iba a ser solo la primera etapa del proyecto “Torres de Este” que afectaría los Ceros Orientales.



"Lo que nos llamó la atención de esta concesión o esta licencia que no debía expedirse, era que la misma se había fundamentado en un plano informal y un concepto del año 2012 expedido por una exfuncionaria de Planeación Distrital, cuando para expedir la licencia no se requiere de un concepto sino precisamente de la licencia de urbanismo", aseguró la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda.



La personera aseguró que, de no advertirse las irregularidades, se habrían podido desarrollar cuatro edificios más. Por esta razón la Personería solicitará a Procuraduría investigar a la Curaduría.



"En resumen, no había licencia de urbanismo, es decir, no tenían derechos adquiridos para construir allí la torre y menos los hay para intentar edificar en un futuro, en el terreno que está sobre la franja de adecuación de los cerros orientales", informó la