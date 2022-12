Pese a ser liberal, Rafael Pardo aún no recibe el apoyo de ese partido

Rafael Pardo, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido de la U, aceptó en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que hasta el momento no ha recibido el apoyo oficial del Partido Liberal como su candidato para las elecciones en la capital del país.



“No ha habido el apoyo oficial, hay expresiones de los directores y el Partido Liberal tiene sus propios procesos, procedimientos y fechas, lo mismo que Cambio Radical y todos los partidos”, manifestó.



Explicó que, aunque no está afanado, reitera el llamado a una convocatoria de los partidos de Unidad Nacional y todas las colectividades que lo quieran apoyar para ganar las elecciones.



“Estoy llamando a una convocatoria a otros partidos de Unidad Nacional y otros que no lo estén y que hayan acompañado el tema de la paz, que pueden acompañar este propósito. Esto no puede ser solamente de un partido sino tiene que ser una coalición, no solo política, sino también ciudadana”, señaló.



Con respecto a la propuesta de Enrique Peñalosa de realizar una encuesta para dirimir una candidatura de coalición a la Alcaldía, Pardo manifestó que “no creo que sea una buena fórmula, las encuestas en este momento cambian con mucha frecuencia, la gente no tiene totalmente formada la opinión, una encuesta no garantiza que quienes no apoyen a uno, apoyen al otro”, puntualizó.



Pardo además desmintió que el actual alcalde de la capital Gustavo Petro le esté brindando su apoyo para las próximas elecciones.



“Ellos tienen un proceso y unos precandidatos que tienen su propio camino y desarrollo”, sentenció.