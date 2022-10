Petro dice que Corte Constitucional no ordenó desmontar esquema de basuras

"No lo he leído, y hay que leerlo antes, pero por lo que yo había escuchado de la Corte en la audiencia, creo que la interpretación de la prensa no está bien, y lo digo por lo siguiente, la Corte prioriza la remuneración a los recicladores y el reciclaje, y ese es el punto desde donde nosotros partimos”, indicó.



En ese mismo sentido, aclaró que no es que se esté “ordenando el desmonte del modelo de aseo, ese es un titular de la prensa, no de la Corte; la Corte lo que dice es que profundicen, profundicen el reciclaje, es decir el modelo de Basura Cero.