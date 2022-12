Petro pide a Policía determinar quién ordenó operativo del Esmad en La Conejera

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que desde la Alcaldía no se dio la orden al Esmad de ingresar al predio de La Conejera donde se mantiene un campamento de ambientalistas que protestan en contra de la construcción en el humedal.



En ese sentido, Petro exigió al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, que investigue la procedencia de la orden al Esmad.



“El general Palomino nos dirá de quién hay una orden sobre la Policía para actuar con el Esmad en esos predios”, enfatizó el alcalde mayor. Vea también: Esmad desaloja a ambientalistas que se oponen a construcción en La Conejera



Por otro lado, el alcalde aseguró que de confirmar que hubo agresión contra los jóvenes por parte del Esmad, se ordenará una investigación.



El alcalde aseguró que este jueves se iba a llevar a cabo una reunión entre los ambientalistas, la Alcaldía de Suba, la Policía y la Secretaría de Gobierno.



Entre tanto, Alexander Bustos, habitante del sector, aseguró que para este miércoles el Distrito tenía programada una visita ocular al lugar, pero llegaron con el Esmad a atacarlos.



“Están asustados porque llevamos más de 6 meses aquí exigiendo que se respete el patrimonio de Bogotá”, enfatizó.



Además, dijo que los ambientalistas no entienden por qué a una visita ocular tiene que llegar con más de 20 miembros del Esmad.



“En el campamento estamos evitando que metan más material nocivo para el humedal. Hoy llegó un camión por una vía que tampoco es legal, no existe en los planos del Distrito. En ese momento nos metimos para evitar que bajaran ese material pero en ningún momento agredimos a los obreros, a los celadores o a los que trabajan ahí porque ellos no tienen que ver con el problema”, finalizó.



Durante el operativo del Esmad en el humedal La Conejera, en el noroccidente de Bogotá, tres personas fueron retenidas.