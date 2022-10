Piden atención para 18 personas con síntomas de paludismo y malaria en Chocó

Jairo Caisamo, representante de la Asociación de los Indígenas en Chocó, alertó sobre 18 personas, entre niños y adultos, con síntomas agudos de malaria y paludismo que aún no reciben atención médica.



“Tienen diarrea, fiebre, vómito y dolores de estómago. No hay nada de ayuda, he mandado muchos mensajes y nadie ha dado respuesta. Mientras eso, a los tres niños que se llevaron para Antioquia los están atendiendo y siguen hospitalizados”, dijo Caisamo.



El líder indígena suplicó que alguien envíe atención médica a la zona para evitar más muertes por malaria, paludismo y desnutrición, como la de un bebé el pasado lunes, quien perdió la vida tras varias semanas con problemas estomacales.



“En el resguardo ya enterramos el niño con nuestras costumbres. Es como el cuarto caso este año, que yo recuerde”, respondió el líder indígena al preguntarle por una fotografía en la que se ve un pequeño ataúd con tres velas en uno de los humildes resguardos.