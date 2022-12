Pijao, Quindío, y Arbeláez, Cundinamarca, adelantan consultas populares por minería

Autoridades locales dieron oficialmente la apertura de urnas en Pijao, Quindío, y Arbeláez, Cundinamarca, para las consultas mineras.



Según autoridades, en Arbeláez, municipio cercano al páramo de Sumapaz, hay dirigidos dos proyectos para exportar hidrocarburos, sin embargo la población de esa localidad se dedica a cultivos de café y agricultura, por eso aseguran que si gana el no en explotación minera no se vería afectaría.



Entretanto en Pijao, Quindío, se habilitaron nueve mesas para 6.073 personas que podrán responder a la consulta: “¿Está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?”.



El alcalde del municipio, Édinson Aldana, espera que “todas las personas habilitadas para votar” participen, pues “cuentan con todas las garantías”.



El secretario del Interior del Quindío, Héctor Marín, advirtió sobre el uso de publicidad en la consulta, pues solo están habilitados anuncios “que digan sí o no sobre la consulta popular. Esperamos no tenerla a 100 metros de los puestos de votación”.



La Registraduría tiene como meta las 5 de la tarde para revelar los datos de la consulta con la que Pijao sería el segundo municipio en decirle no a la minería a gran escala, después de Cajamarca.



