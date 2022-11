Policía descarta que descuartizamiento de niño en La Vega sea por amenazas

El comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio, calificó como “un acto demencial” el descuartizamiento de Robinson Correa, de 7 años de edad, en La Vega, Cundinamarca.



“Es un acto demencial, la Fiscalía ha venido recuperando minuciosamente evidencias en la escena del delito, venimos trabajando con Medicina Legal buscando elementos que permitan una hipótesis para encontrar el lugar donde sucedieron los hechos”, comentó.



Según confirmó, hasta el momento no hay evidencia de amenazas contra los padres del menor, por lo que tienen descartado que se trate de venganzas personales.



“No encontramos móviles de venganza contra la familia, ni con la mamá ni con el papá, una familia dedicada (…) no hay ninguna amenaza contra la familia”, agregó el coronel Mesa.



Por su parte, una profesora que le dictó clases por varios años al menor, lamentó el hecho y lo recordó como “un niño muy piloso, muy activo, dejó muchas cosas para aprender de él”.



Según la maestra, están organizando una marcha en rechazo al asesinato de Robinson en coordinación con la familia y la Policía.



“Sabemos que con esto no lo vamos a recuperar, pero es una muestra de dolor para que no sigan ocurriendo estos actos”, agregó la profesora.



Finalmente dijo que a Robinson le gustaba el fútbol, montar cicla y compartir con sus compañeros, recordando que no tiene hermanos.