Policía y taxistas de Bogotá tendrían acuerdo para ‘perseguir’ carros blancos

Blu Radio conoció un nuevo audio en el que, según citan las fuentes, Hugo Ospina, líder de los taxistas en Bogotá, envió un mensaje a otros conductores en donde les pide que le avisen en qué zonas de la capital están trabajando los vehículos blancos de servicio de transporte, para “enviarles a la Policía”.



“El comandante de la Policía invitó a todos nuestros taxistas para que, en sitio donde haya permeado los carros blancos el transporte, por favor le indiquen en dónde se encuentran y manda el piquete de policías para levantar esos vehículos”, le dice Ospina a los conductores.



En el audio también se escucha que el líder del gremio en Bogotá también les anuncia que la Policía de Tránsito irá hasta el festival Estéreo Picnic, patrocinado por Uber, para inmovilizar los vehículos blancos que se encuentran en el sitio.



“Les habla Hugo Ospina, de acuerdo a la denuncia que me hizo el compañero Yesid donde el Estéreo Picnic está permeado por la ilegalidad y carros blancos ya no nos dejan arrimar allá, acabo de hablar con el comandante de la Policía y ordenó levantar todos esos carros blancos de ese sector”, dice el vocero de los conductores de taxi.



Hasta el momento la Policía de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, confirmando o negando que haya un acuerdo con los taxistas para ejecutar operativos contra los vehículos blancos de servicio de transporte especial.