Por miedo e impunidad, mujeres no denuncian casos de violencia de género

En el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia Contra la Mujer, diferentes entidades revelaron cifras sobre caos de violencia de género en el país.



Según Medicina Legal, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o psicológica durante su vida la cifra, además en el último año se han registrado 10 mil denuncias por casos de agresión.



Al respecto, la representante Lucía Bastidas rechazó este fenómeno y criticó cualquier manifestación violenta en contra de las mujeres.



“Las mujeres somos víctimas de violencia jurídica, violencia económica, violencia sexual; en el país tenemos cerca de 10 mil casos que se denuncian y hay muchas que no lo hacen”, aseguro Bastidas.



De igual manera, en Bogotá se han registrado cerca de 2.500 denuncias de mujeres que acusan violencia de género, y se han presentado 68 muertes relacionados con este mismo fenómeno.



La secretaria de la Mujer, Lucía Sánchez indicó que “en el distrito existe un programa de justicia de género donde damos asesoría a mujeres víctimas de violencia”.



La falta de celeridad, impunidad y miedo son las principales causas por las cuales las mujeres no se denuncian.



En el año se han presentado 600 casos de feminicidio en el país.