Por obstruir una vía, mujer fue golpeada por conductor de otro vehículo

Se trata de Edna Blandón, quien en entrevista con Vive Bogotá narró los hechos y dijo que iba en el carro con su esposo y sus hijos y por error se metieron a una vía cerrada.



Para devolverse, tuvieron que ingresar al parqueadero de un edificio y poder girar. Fue en ese momento cuando el hombre pretendía entrar y se habría enojado por no poder hacerlo.



“Este sujeto, Carlos Felipe, sale gritando que lo íbamos a atracar, los celadores inmovilizaron a mi esposo, este hombre me tira el celular y me empieza a golpear, empiezo a sangrar delante de mis hijos, mis hijos gritando, es una situación muy difícil”, narró.



En medio de las lágrimas, contó que hasta el momento recibió 25 días de incapacidad, pero aún hay que esperar un nuevo examen para saber si debe ser sometida a una nueva cirugía.



Finalmente, lamentó que la Policía no retuviera al agresor para comprobar si se encontraba en estado de embriaguez o con sustancias alucinógenas.