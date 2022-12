Presidente no puede imaginarse una ciudad gobernada sin mermelada: Pacho Santos

El presidente Juan Manuel Santos dijo en la mañana de este jueves que no quiere pensar en la posibilidad de que su primo, Francisco Santos , gane las elecciones para la Alcaldía de Bogotá y que no se lo imagina como alcalde de la capital.

Publicidad

El candidato del Centro Democrático le respondió que “precisamente el país va como va por falta de imaginación”.

“El presidente Santos es corto de imaginación y no se imagina una ciudad que no se gobierna con mermelada, no es capaz de imaginarse una ciudad que se gobierna con hechos y no con promesas incumplidas, su corta imaginación no le da para entender que a los delincuentes se les persigue y no se negocia con ellos, al presidente Santos no le da la imaginación para entender qué es una universidad digital gratuita, por eso estamos como estamos, por eso el país va como los cangrejos”, dijo Pacho Santos.

Publicidad

En medio de un acto de campaña en la localidad de Suba, también dijo que el jefe de Estado es imaginativo para hacer promesas pero no para cumplirlas.