Presuntos terroristas se alojaron en hostal cerca al sitio de explosión en Bogotá

Los sospechosos se registraron desde el sábado en la noche y hacia las 3 de la mañana del domingo, según lograron establecer las autoridades, armaron el artefacto explosivo en la caja de la empresa de teléfonos, que finalmente estalló sobre las 10 30 de la mañana.



Entre 4 y 5 de la mañana salieron del hostal con una maleta, de acuerdo con el seguimiento que han hecho las autoridades a una de las cámaras de un establecimiento comercial del sector.



Las autoridades además lograron reconocer que hubo seguimiento en las jornadas previas de las corridas de toros porque los terroristas habían determinado que en esa esquina, sobre el andén, se ubicaba el dispositivo de Policía correspondiente al tercer anillo de seguridad para estos eventos.



Todo apunta, según dice la Policía, que los responsables del hecho son del ELN, grupo guerrillero que también tendría vínculo con el atentado en Torca, en el norte de ciudad, hace unos meses.



Tres personas sospechosas ya habrían sido identificadas por la Policía Nacional frente al hecho ocurrido en el centro de la ciudad que dejó 30 personas heridas, 26 de ellas uniformados.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ELN por ahora no se ha atribuido el atentado en el centro de Bogotá, pero son los principales sospechosos de las autoridades.



-El jefe de la guerrilla de las Farc del Magdalena Medio confirmó que por problemas logísticos aún no se ha podido entregar seis menores que están concentrados en el municipio de Remedios.



-El presidente Santos visitará la zona veredal La Carmelita, en el departamento del Putumayo, para conocer de primera mano los avances en la adecuación de esas zonas veredales y verificar la situación de los guerrilleros que ya llegaron a esos territorios.



-Los padres de Luis Andrés Colmenares esperan que se haga justicia con el fallo que se empezará a leer para saber si Laura Moreno y Jessy Quintero son declaradas culpables o inocentes.



-Varias caravanas de transportadores especiales recorren desde muy temprano las calles de Cali. Conductores y propietarios de estos vehículos protestan porque el gobierno local los cobijó con la medida de pico y placa.



-Se mantienen las manifestaciones en el municipio de Soacha, lo cual tiene colapsado el TransMilenio en el sur de Bogotá.



-Los habitantes del Barrio La Sierrita en Barranquilla protestan a esta hora en el centro de salud de ese sector pues reclaman la reparación del aire acondicionado de las instalaciones que se convirtieron en un infierno para los enfermos.



-Autoridades antioqueñas temen que se pueda presentar un escándalo de corrupción con la constructora brasilera Camargo Correa, encargada de la construcción de la Hidroeléctrica Ituango.



-Un Juez de Santa Marta avaló medida de aseguramiento contra dos de los tres capturados este fin de semana por el asalto masivo de turistas en Taganga, además del abuso sexual contra una estadounidense.



-Las autoridades en Cartagena siguen en alerta por el aumento en el número de atracos en las calles de la heroica. El más reciente ocurrido a plena luz del día.



-En Ecuador sigue el conteo de las actas escrutadas para conocer al mediodía al nuevo presidente del país.



-En Venezuela la Asamblea Nacional adelanta una investigación sobre una posible malversación del patrimonio nacional, por el orden de 16 mil millones de dólares, en las negociaciones del gobierno con la Constructora Odebrecht.



-Este lunes es el día de los presidentes en Estados Unidos, y en ese contexto, se están convocando varias marchas en el país en contra de Donald Trump. El tema de la protesta es: "Trump no es mi presidente".



-Durante esta mañana casi 400 migrantes saltaron la valla que separa a España de Marruecos…La cifra es alarmante ya que en lo que va de este año ya ha entrado en España la misma cantidad de migrantes que en todo 2016.



-En el Reino Unido, el Brexit y la visita de estado de Trump copan la agenda parlamentaria. La cámara de los Lores inicia la segunda discusión de la ley que permitirá poner en marcha el divorcio, mientras Los Comunes discuten la petición popular para anular la visita de estado del presidente estadounidense.