Procuraduría archivó investigación a concejal Palacio en contrato con MinDefensa

La Procuraduría archivó la investigación que se le seguía al concejal Javier Palacio por presuntas irregularidades en contratos con el Estado, específicamente con el Ministerio de Defensa.



Las investigaciones de hace más de un año lo vinculaban con varias empresas de su núcleo familiar que tienen contratos con la confección de prendas militares.



El fallo del Ministerio Público advierte que el concejal no intervino ni tuvo injerencia alguna en dichos contratos por lo tanto" en razón a que el hecho atribuido no existió, deduciéndose la no comisión de una falta disciplinaria".



Para esta determinación la Procuraduría tomó testimonios de contratistas como Emilio Tapia, Julio Gómez y funcionarios de la administración distrital y del Ministerio de Defensa.



Ante los hechos no hubo interés indebido en la celebración de contratos ni tráfico de influencias por parte del concejal.



Palacio sigue vinculado a investigaciones por el carrusel de los contratos con la Secretaria de Salud en la distribución de medicamentos.