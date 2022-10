Profesor acusado de abusar de estudiantes sería contratado nuevamente en marzo

BLU Radio conoció que Camilo Lagos, profesor de tecnologías de la institución está acusado de manosear a estudiantes de los grados décimo y once. Sin embargo, por falta de pruebas, la institución anunció a los estudiantes que el docente se vinculará nuevamente en marzo.



"Mi hija que entra a décimo me dijo que lo van a contratar en marzo, ninguna de las niñas quiere ver clase con él y esto tiene que parar ya; no queremos a ese señor cómo profesor de nuestras hijas. Las niñas han dicho que les tocaba las piernas y que cuando hacían sus bailes de porras las grababa", afirmó Norma Medina, madre de 3 niñas que estudian en la institución pública. Lea también: Investigan 91 profesores por posibles abusos a estudiantes en Bogotá



Varias madres del colegio Isabel II se han reunido para protestar por la posible entrada de Camilo Lagos para retomar sus labores como profesor de tecnología.



