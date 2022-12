Proyecto de ‘Línea Negra’ genera incertidumbre jurídica: Camacol

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos firmará el decreto que delimita la denominada ‘Línea Negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, y al respecto Sandra Forero, presidenta de Camacol, dijo que este decreto está cambiando la naturaleza de un territorio.

“Cualquier proyecto productivo, y no solo en construcciones se va a ver “inmerso en una nebulosa” porque no sabemos finalmente si con los trámites que hacemos actualmente va a ser suficientes.

Añadió que con la Línea Negra se está afectado suelo urbano y expansión de ciudades como Riohacha, Valledupar y Santa Marta.

“Ahí es donde nosotros, los que estamos de este lado, nos preguntamos, si hay que hacer consulta previa, cuánto tiempo tendremos que esperar para que se logre construir vivienda de manera formal en la región”, expresó.

En ese sentido, agregó que el proyecto crea una “inseguridad jurídica enorme” en el territorio si se tiene en cuenta, según explicó, que el decreto tiene unos puntos específicos, pero le falta cartografía adjunta que permita entenderlo.

“Hablan de un polígono y al hablar de esto se está delimitando un territorio y ahí está el impacto”, expresó.

Según la Presidencia, el decreto que delimita la Línea Negra en la Sierra Nevada obedece a una orden impartida por la Corte Constitucional a través del Auto 189 de 2013.

De acuerdo con el presidente Santos el decreto no vulnera la propiedad privada ni los derechos adquiridos de terceros y comunidades étnicas.

Tampoco reglamenta ni modifica la consulta previa en el territorio y las comunidades indígenas allí no se convierten en autoridades ambientales y no pueden modificar el uso del suelo y el subsuelo. Del millón 700 mil hectáreas de la Sierra, los lugares cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas.

