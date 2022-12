Proyecto de valorización de la Alcaldía de Bogotá no tiene argumentos legales: Experto

Según el experto jurídico y concejal Emel Rojas, la administración distrital presentó un estudio de capacidad de pago desactualizado y facultades para modificar las zonas de influencia como los recursos que se van a utilizar para realizarlas.



El cabildante aseguró que no es viable que este proyecto sea aprobado en el Concejo de la ciudad afirmando que "la Corte Constitucional y el Estatuto Nacional de Valorización han señalado que a la hora de cobrar la contribución debe tenerse en cuenta la capacidad de pago, por ejemplo, una persona de la que no depende nadie y tiene 10 predios de estrato 3 no pagaría valorización, mientras una madre cabeza de familia con varios hijos y un pequeño apartamento de estrato 4 sí tendría que hacerlo", añadió el concejal.



Rojas dijo que, a su juicio, en este proyecto de valorización hay que mirar la capacidad de pago de cada contribuyente y no el valor de su inmueble, requisito que no cumple el informe del distrito.