Quedé viva de milagro: Aura García, sobreviviente del atentado en Andino

Aura García, de 61 años, su esposo Luis Roberto Velázquez, de 76 años, y su hijo Rodolfo Velázquez estaban el sábado en el centro comercial Andino almorzando y comprando regalos por del Día del Padre cuando sucedió la explosión.



Sobre las 5 de la tarde, después de comer un helado, Aura dijo que quería ir al baño y su esposo que no la desampara, la tomó de la mano y la acompañó.



Aura entró al baño y su esposo se quedó afuera esperándola, después de algunos minutos los sorprendió el estallido de la bomba que había sido puesta en el lugar. Aura, confundida reaccionó, pero no entendía lo que pasaba, solo sentía un fuerte dolor en el oído.



"Yo entré, pero había mucha fila para entrar a los baños de las puertas altas, pero al fondo había un baño vacío que decía 'para niñas' y vi que había tres baños vacíos. Cuando giré para entrar, estábamos esperando que una puerta se abriera, pero nunca se abrió, se abrió con la bomba, el estruendo fue impresionante, no sé, soy un milagro", relató.



Luego del estallido, Aura recuerda haber visto mucho humo y polvo, y en medio de la confusión, quiso buscar su celular para llamar a su hijo y decirle que estaba adentro y que estaba viva, pero no pudo, aunque intentó ayudar a las personas que quedaron en sus pies.



"Saber que estando ahí, que voló toda la sangre a mí, tenía mis zapatos llenos de sangre, soy un milagro, yo estaba en el último rincón donde explotó la bomba, las personas que fallecieron estaban en mis pies... el sonido de la bomba aún está en mi cabeza", contó.



Pero la angustia no era menor para Luis Roberto y su hijo Rodolfo, quienes pensaron que Aura había quedado ahí con las demás víctimas.



"Yo me quedé afuera, intenté entrar, pero por el humo me tocó salir... el estruendo me estrelló contra la pared, yo dije 'mi esposa se me quedó adentro' y lloré", dijo.



Aura y Luis Roberto hoy piden justicia y memoria para que esto tan doloroso no se olvide, porque a pesar de haber sobrevivido les duele tener que vivir con miedo.



Publicidad