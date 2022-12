Rock al Parque 2015: más de 74 bandas durante tres días en tres tarimas

El director de Idartes, Santiago Trujillo, hizo una invitación en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio para que todos los capitalinos asistan a Rock al Parque 2015 desde este sábado 15 de agosto hasta el lunes 17.

Publicidad

Son más de 74 bandas que se presentarán durante tres días en tres tarimas. Las puertas, diariamente, estarán abiertas entre las 11:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

“Al que madruga, rock le ayuda. Las personas que lleguen temprano y sean los primeros asistentes al festival tendrán premios y muy buenas sorpresas”, destacó.

Publicidad

Además, indicó que los siguientes serán los cierres viales programados para este fin de semana

Publicidad

Foto tomada de http://www.bogota.gov.co

Dijo que estará habilitada una zona donde los asistentes podrán almorzar para hacer de Rock al Parque 2015 “toda una experiencia cultural que se puede gozar”.

Publicidad

Una de las bandas más reconocidas a nivel internacional es la canadiense Sum 41, autora de éxitos como 'In Too Deep', 'Still Waiting' y 'With Me'.

Publicidad

La agrupación se une al ya conocido cartel de bandas nacionales entre las que se encuentran Blasfemia, Sagros y Revenge, Nosferatu y Koyi K Utho, entre otras.

Esta es la lista completa de bandas y músicos que asistirán al Festival Rock al Parque 2015:

Publicidad

ARTISTAS

A.N.I.M.A.L. (ARGENTINA)

Publicidad

ADRENALINE MOB (ESTADOS UNIDOS)

ALTO GRADO

ANIMAL MIND (USMETAL)

ATAQUE EN CONTRA (BOGOTÁ)

Publicidad

ATARI TEENAGE RIOT (ALEMANIA)

ATOM TM (CHILE)

Publicidad

BEHEMOTH (POLONIA)

BLASFEMIA (MEDELLÍN)

BRESKA

CAFÉ TACVBA (MÉXICO)

Publicidad

CÁPSULA (ESPAÑA)

CELSO PIÑA Y SU RONDA BOGOTÁ (MÉXICO)

Publicidad

CHANCHA VÍA CIRCUITO (ARGENTINA)

CHÉ SUDAKA (COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR)

CODA (MÉXICO)

DEMOLATOR

Publicidad

DESORDEN PÚBLICO (VENEZUELA)

DIAMANTE ELÉCTRICO (BOGOTÁ)

Publicidad

DUB DE GAITA (BOGOTÁ)

ENTROPIA

HIGH RATE EXTINCTION

ILABASH (ISLA DE PROVIDENCIA)

Publicidad

IMPLOSION BRAIN

I’LL NINO (EEUU)

Publicidad

JUAN CIREROL (MÉXICO)

KONTRA EL SISTEMA (METAL UNIDOS)

KOYI K UTHO ( BOGOTÁ )

LA REAL ACADEMIA DEL SONIDO

Publicidad

LEGACIA (SÚBASE AL METAL)

LOS CAFRES (ARGENTINA)

Publicidad

LOS MENTAS (VENEZUELA)

LOS PERICOS (ARGENTINA)

MAL GUSTO

MALÓN (ARGENTINA)

Publicidad

MANUEL MEDRANO (BOGOTÁ)

MELECHESH (JERUSALÉN/HOLANDA)

Publicidad

MITÚ (BOGOTÁ)

MORTUORUM

MS (METAL SEVICIA)

NACHO VEGAS (ESPAÑA)

Publicidad

NARCOPSYCHOTIC

NEKROMANTIX (DINAMARCA)

Publicidad

NORTEC COLLECTIVE (BOSTICH + FUSSIBLE) (MÉXICO)

NOSFERATU (BOGOTÁ)

NUCLEAR ASSAULT (ESTADOS UNIDOS)

P.O.D (EE.UU)

Publicidad

PROVIDENCIA (MEDELLÍN)

PULENTA

Publicidad

PUTRILUS

RANDOM REVENGE

REVENGE (MEDELLÍN)

RITUAL (PEREIRA)

Publicidad

ROCKA

RYNNO

Publicidad

SACRED GOAT

SAGROS (CALI)

SCHUTMAAT TRÍO

SERPENTARIUS (SAN CRISTÓBAL FESTIVAL 4)

Publicidad

SEVEROREVES

SIERRA LEONE’S REFUGEE ALL STARS (ÁFRICA)

Publicidad

SOZIEDAD ALKOHOLIKA (ESPAÑA)

SUM 41 (CANADÁ)

TAPPAN

TEARS OF MISERY

Publicidad

THE COUP (ESTADOS UNIDOS)

THE HALL EFFECT

Publicidad

THY UNMASKED

TOTAL CHAOS (ESTADOS UNIDOS)

TRIPLE X ( BOGOTÁ )

UBERGEHEN

Publicidad

VETUSTA MORLA (ESPAÑA)

YOOKO

Publicidad

ZALAMA CREW (CALI)