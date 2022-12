Se entregó joven que arrolló a mujeres y abandonó el lugar tras el accidente

Dos jóvenes mujeres que iban en una motocicleta fueron arrolladas por un vehículo particular en el que se movilizaban cuatro hombres en una calle de Chía, municipio aledaño a Bogotá.



María Elisa Canasto, tía de las jóvenes, contó que las jóvenes salieron de la casa hacia el centro de Chía y un carro de alta gama las embistió.



“El señor venía a velocidades impresionantes por lo que dicen los testigos y en el lamentablemente una de mis sobrinas pierde una pierna, la otra está mal. Eso fue ayer en horas de la mañana”, narró la mujer.



Dijo que testigos hablan de cuatro hombres en el vehículo y que quien conducía se bajó del carro y se fue.



“Estaban en estado de embriaguez, a mí no me consta, pero uno de ellos se bajó y dijo ‘tranquilos que eso lo cubre el SOAT”, añadió la mujer.



El conductor, al parecer llamado Luis Miguel Rodríguez Plaza, se presentó horas después ante las autoridades.