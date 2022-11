Se veía fresco, normal: tuitero que grabó a asesino en centro comercial Santafé

Julio Alberto Reyes, de 42 años de edad, llegó al centro comercial Santafé a las 7:15 de la noche y al llegar a la óptica donde trabajaba su excompañera sentimental, Claudia Johanna Rodríguez, de 40, se inicia una fuerte discusión y unos minutos después el hombre dispara en dos oportunidades a la mujer.



BLU Radio contactó a uno de los testigos de este hecho, un tuitero que grabó con su celular el momento exacto en el que el asesino trata de reanimar a su víctima, quien yacía en el piso sin vida.



“A mí se me hizo raro y volteé a mirar y fue cuando vi al hombre reanimando a la muchacha. En ese momento me doy cuenta que ella estaba muerta. Él (el asesino) me miró y me dijo “¡Váyase, váyase!””, narró el testigo.



“Él se veía fresco, normal”, añadió el tuitero que captó los momentos siguientes al homicidio en el centro comercial del norte de la capital del país.



Las autoridades dieron a conocer que este sujeto, quien murió llegando a la Fundación Cardioinfantil tras recibir dos disparos por parte de la Policía Nacional, ya había pagado una condena por homicidio y hace un tiempo venía amenazando de muerte a Claudia Johanna.



ATENCIÓN: un hombre disparó contra una mujer en el Centro Comercial Santafé (norte de Bogotá). Un testigo grabó este impactante video. pic.twitter.com/L0sd5EVmJL — Camilo Montoya Yepes (@CamiloMontoyaYe) April 11, 2017